M. Gaïd Salah : "l'ANP est une armée républicaine"

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a rappelé jeudi à Blida les missions constitutionnelles de l'ANP, en tant qu'"armée républicaine" ayant pour "seul objectif de servir l'Algérie et uniquement l'Algérie", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors d'une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire, le chef d'Etat-Major a prononcé une allocution d'orientation suivie, via visioconférence, par les éléments des unités de la Région, à travers laquelle il a "rappelé l'importance de cette rencontre qui coïncide avec le début de l'année d'instruction, de formation et de préparation 2016-2017, au regard de la grande importance qu'attache le Haut Commandement à la préparation au combat des forces armées", précise la même source.