M. Boutarfa à Vienne pour la réunion Opep-non Opep

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, prendra part à la réunion des ministres chargés de pétrole des pays de l'Opep et non Opep qui se tiendra samedi prochain à Vienne, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de sa réunion officielle tenue le 30 novembre dernier dans la capitale autrichienne, l'Opep avait décidé, conformément à l'accord d'Alger, de mettre en oeuvre un nouvel objectif de production limité à 32,5 millions de barils par jour afin de diminuer le niveau des stocks et de rééquilibrer le marché pétrolier.