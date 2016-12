4 abris pour terroristes détruits à Jijel

Quatre abris pour terroristes ont été détruits par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mercredi à Jijel, lors d'une opération de recherche et de ratissage, dans le cadre de la lutte antiterroriste, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 07 décembre 2016 à Jijel (5ème RM), quatre abris pour terroristes, comprenant des quantités de denrées alimentaires et des effets de couchage", précise le communiqué.