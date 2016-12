Les girafes menacées d'extinction

Les girafes, qui ont perdu 40% de leur effectif ces trente dernières années, sont désormais classées "vulnérables" et menacées d'extinction, alerte jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La population des girafes a chuté en-dessous de 100.000 en 2015, essentiellement du fait de menaces sur son habitat et du braconnage, souligne cette organisation de référence qui, via ses "listes rouges", suit l'état des espèces animales et végétales dans le monde. "Ces animaux majestueux sont confrontés à une extinction silencieuse," observe Julian Fennessy, coprésident du groupe chargé de suivre les girafes pour l'UICN.