Birmanie: 11 morts dans des combats dans le nord

Au moins 11 personnes, dont neuf policiers, sont mortes ces derniers jours dans le nord de la Birmanie au cours de nouveaux affrontements entre l'armée et des éléments de rébellions ethniques, ont rapporté des médias locaux. D'après le journal officiel, le Global New Light of Myanmar, les corps de neuf policiers ont été découverts le 2 décembre et deux civils auraient également été tués dans cette embuscade. Au total, au moins 30 soldats, policiers, membres des milices pro-gouvernementales ou civils sont morts depuis le début des combats dans cette région fin novembre. Des milliers de personnes ont également été contraintes de fuir leurs villages et nombre d'entre elles se sont refugiées en Chine. Par mesure de sécurité, Pékin a mis son armée en état d'alerte.