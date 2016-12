Syrie: de Mistura prévoit de rencontrer l'équipe Trump

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, prévoit de rencontrer la semaine prochaine l'équipe du président élu des Etats-Unis, Donald Trump, dans le cadre des efforts diplomatiques de l'ONU pour mettre un terme à la guerre en Syrie. Il a expliqué aux journalistes jeudi que les rencontres auraient lieu à New York et à Washington lundi et mardi, sans préciser avec qui il comptait s'entretenir. "L'idée est de rencontrer certaines personnes dans l'entourage de l'équipe du président Trump", a-t-il dit, pendant que le Conseil de sécurité se réunissait à huis clos pour évoquer la situation en Syrie, où le conflit a déjà fait plus de 300.000 morts en près de six ans. .

La Turquie déploie 300 militaires supplémentaires

La Turquie a mobilisé 300 membres de ses forces spéciales en Syrie pour renforcer les effectifs qui mènent une offensive à Al-Bab sous contrôle du groupe terroriste autoproclamé Etat Islamique (EI/Daech), ont rapporté des médias turcs vendredi. Les "bérets bleus" ont été convoyés jeudi soir de Denizli (ouest de la Turquie) à une région frontalière de la Syrie pour rejoindre la zone de combats, selon les médias.