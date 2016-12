Six policiers tués dans l'explosion d'une bombe au Caire

Six policiers ont été tués et trois autres blessés dans l'explosion d'une bombe sur une route qui mène aux Pyramides, d'El Jizza, dans l'ouest du Caire, a indiqué un responsable de communication du ministère de l'Intérieur égyptien. L'explosion survenue près de deux check-point de la police, a causé la mort de deux officiers, un sous-officier et trois soldats, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'explosion a eu lieu dans la région de Talibiya à proximité de la mosquée al-Salam juste après la prière du vendredi.