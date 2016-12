Trois casemates détruites à Tizi Ouzou et Béjaïa

Trois abris pour terroristes ont été détruits jeudi lors d'opérations de recherche et de ratissage menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tizi Ouzou et Bejaïa, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l'ANP ont détruit, le 8 décembre 2016 à Tizi Ouzou (1ème Région militaire) et Bejaïa (5ème Région militaire), trois abris pour terroristes", note la même source. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, en coordination avec les éléments des Douanes algériennes, ont arrêté à Ouargla et Illizi (4ème Région militaire), trois immigrants clandestins et ont saisi un lot de 1.716 unités de produits pyrotechniques", relève le MDN.