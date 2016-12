La réunion Opep-non Opep consolidera l'accord de Vienne

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa a exprimé vendredi soir à Vienne son optimisme de voir la réunion samedi des pays de l’Opep et non-Opep consolider l'accord d'Alger de baisse de la production, relevant la nécessité d’une coopération Opep-non Opep pour stabiliser le marché. "Il est nécessaire pour les pays Opep et non-Opep de coopérer et de joindre leurs efforts pour stabiliser le marché pétrolier dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs", a-t-il souligné dans une déclaration à l’issue de ses entretiens avec ses homologues de pays membres et non membres de l’Opep.