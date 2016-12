Mexique: l'armée restera déployée dans le pays

Le président mexicain Enrique Pena Nieto a indiqué vendredi que l'armée resterait déployée dans le pays pour lutter contre la violence des cartels de drogue. Si M. Pena Nieto a admis que les soldats et les marines effectuent des tâches de maintien de l'ordre qui "ne leur reviennent pas stricto sensu", il a indiqué que les forces armées restaient "déterminées à continuer" à surveiller les rues. Le déploiement militaire a permis à "des villes et des régions de notre pays de retrouver le calme et la paix", a-t-il déclaré.