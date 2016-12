Le taux d'inflation au Brésil avoisine les 7% en 2016

Le taux d'inflation au Brésil a totalisé près de 6,99% en 2016, a annoncé vendredi l'Institut brésilien de géographie et de statistique (Ibge). Selon les chiffres de l'Ibge, le taux d’inflation pour l’année 2016 reste toutefois en delà du plafond de tolérance maximal de 6,5% fixé par le gouvernement pour l’année 2016 et de celui de 4,5% fixé pour l’année 2017. Pour le mois de novembre, l’indice des prix a augmenté de 0,18% contre 0,26% en octobre et 1,10% en novembre 2015, poursuit la même source, en relevant qu’il s'agit du taux le plus faible pour un mois de novembre depuis 1998.