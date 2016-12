Un enfant sur quatre vit en situation d'urgence

Environ 535 millions d'enfants, soit près d'un enfant sur quatre, vivent dans des pays touchés par des conflits ou des catastrophes, a relevé vendredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef). L'Afrique subsaharienne regroupe presque les trois quarts des enfants dans le monde vivant dans un pays en situation d'urgence où ils sont souvent privés de soins médicaux, d'une éducation de qualité et d'une nutrition et d'une protection adéquates. Cette région du globe est suivie par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où résident 12% de ces enfants, selon les nouveaux chiffres publiés à l'approche du 70ème anniversaire de l'Unicef.