Giuliani renonce à faire partie de l'administration de Trump

L'ex-maire de New York, Rudy Giuliani a renoncé à faire partie de l'administration du président élu Donald Trump, a annoncé ce dernier vendredi. Le communiqué de son équipe explique que Rudy Giuliani, 72 ans, "a retiré" sa candidature à tout poste le 29 novembre lors d'un rendez-vous avec Donald Trump. Il était l'un des finalistes pour le poste de chef de la diplomatie, le plus prestigieux du cabinet présidentiel. "Il est et continue de rester un ami personnel proche, et je ferai appel à lui au besoin pour ses conseils, et je le vois à une place importante de l'administration à l'avenir", a déclaré M. Trump.