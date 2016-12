La radioactivité de Fukushima sur la côte ouest des Etats-Unis

Des scientifiques ont pour la première fois détecté des radiations liées à la catastrophe nucléaire de Fukushima (Japon) sur la côte ouest des Etats-Unis, ont rapporté les médias américains. Un isotope radioactif connu sous le nom de césium 134 a été retrouvé dans des échantillons d'eau de mer à Tillamook Bay et Gold Beach, dans l'Etat de l'Oregon, dans le nord-ouest des Etats-Unis, a rapporté le New York Post. Le niveau de radioactivité est très faible et ne présente aucun risque pour les consommateurs de poissons de la côte ouest ou les nageurs, a indiqué Ken Buesseler, chercheur à l'Institut océanographique de Woods Hole, cité par USA Today.