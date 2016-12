Le SG Opep optimiste

Le Secrétaire général de l’Opep Mohammed Barkindo a affiché samedi à Vienne son optimisme à voir les pays non membres de l’Opep de décider d'une réduction de plus de 600.000 barils/jour, dans le sillage de la démarche de l’Opep de retirer le surplus d’offre. "Pour les pays non membres de l'Opep, la baisse sera de 600.000 barils par jour, voire plus", a-t-il déclaré à la presse avant le début de la réunion Opep-non Opep. Selon lui, la présence de 12 pays hors Opep à cette réunion est "historique".