Opep-non Opep: confiance pour aller au-delà de l’objectif

L’optimisme était de mise samedi à Vienne lors de la réunion de l’Opep avec des pays producteurs hors Opep pour aller même au-delà de l’objectif déjà convenu de baisse de production par les non-Opep pour un retrait de 600.000 barils/jour à partir de janvier 2017. Les ministres chargés de pétrole des pays membres et non membres de l'Opep ont unanimement affirmé s’attendre, à l’issue de cette réunion "historique", à un accord d’une baisse encore plus importante que prévu initialement par les non-Opep, alors que la Russie a réitéré son engagement de retirer 300.000 barils/jour, soit la moitié du volume à réduire par les hors-Opep.