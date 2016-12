Turquie: des putschistes devant le tribunal en février

Plus de 130 soldats impliqués dans le putsch avorté de juillet dernier en Turquie devront comparaître devant un tribunal d'Istanbul en février prochain, a annoncé samedi la justice. Le 23ème tribunal pénal d'Istanbul a approuvé l'acte d'accusation préparé par le procureur général de la mégapole contre 136 militaires putschistes qui avaient tenté de s'emparer du siège du parti Justice et développement (AKP, au pouvoir depuis 2002) et de l'aéroport de Sabiha Gokcen, le deuxième d'Istanbul sur la rive asiatique. La première audience d'un groupe de 74 soldats, qui avaient visé l'aéroport, se tiendra le 6 février et celle de 62 autres, qui avaient tenté de prendre le contrôle du siège du parti, débutera le 23 du même mois.