Une député européenne : Le peuple sahraoui a le droit de vivre libre

L’Eurodéputée Paloma Lopez a souligné samedi, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de l’Homme que "le peuple sahraoui a le droit de vivre sur son territoire en toute liberté et en toute démocratie". La lutte pacifique que mène le peuple sahraoui vise à "retrouver la paix qu’il recherche depuis des années pour vivre libre et en toute démocratie sur son territoire", a souligné la parlementaire dans une déclaration à l’APS. Paloma Lopez, a par ailleurs réaffirmé que "la cause sahraouie est une cause juste telle que reconnu par le droit international", en exhortant le peuple sahraoui à "résister et surtout à ne pas perdre espoir d’un avenir meilleur, celui de la liberté".