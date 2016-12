Yémen: 35 soldats tués dans l'attentat suicide

Trente-cinq soldats ont été tués et une cinquantaine d'autres blessés dans l'attentat suicide perpétré dans une caserne à Aden, la grande ville du sud du Yémen, où opèrent des groupes terroristes, selon un nouveau bilan de sources médicales. Un kamikaze a fait détoner sa ceinture d'explosifs au moment où des centaines de soldats étaient rassemblés pour encaisser leur solde mensuelle dans la caserne Al-Sawlaban, située à proximité de l'aéroport international d'Aden, a indiqué une source militaire. Un précédent bilan de sources militaire et de sécurité faisait état de 20 tués et d'une trentaine de blessés dans l'attentat.