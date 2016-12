L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste au Nigeria

L'Algérie a condamné fermement l'attaque terroriste qui a visé vendredi un marché populaire au Nigeria, a indiqué samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. "C'est avec la plus grande fermeté que nous condamnons l'attaque terroriste qui a ciblé vendredi un marché populaire au nord-est du Nigeria", a précisé le porte-parole du MAE. Après avoir adressé les condoléances les plus attristées aux familles des victimes, M. Benali Cherif a exprimé la solidarité de l'Algérie avec le gouvernement et le peuple nigérians.