Près de deux millions de pétards saisis à Alger

Près de deux millions de pétards et d’unités de jeux pyrotechniques et de fumigènes de toutes formes ont été saisis dernièrement par les différentes unités de la Sûreté de wilaya d’Alger (SWA) dans de nombreux quartier notamment à El Hamiz et Bab el Oued, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la SWA. "Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont saisi la semaine dernière 900.000 unités de jeux pyrotechniques alors qu’une quantité d’un million d’unités ont été saisies lors des 24 dernières heures", a indiqué le lieutenant, Mahdi El Aîchaoui, responsable à la cellule de communication de la SWA.