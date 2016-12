Un forum algéro-américain sur l'énergie mardi à Houston

L'Algérie et les Etats-Unis tiendront les 14 et 15 décembre à Houston (Texas) un forum sur l'énergie destiné à booster les relations de partenariat entre les entreprises des deux pays dans ce secteur stratégique, a indiqué samedi à l'APS l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Madjid Bouguerra. Organisé par l'Ambassade d'Algérie à Washington et le Conseil d'affaires algéro-américain (USABC), le forum verra la participation du ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa et d'une forte délégation composée des PDG de Sonatrach et de Sonelgaz ainsi que des cadres des ministères de l'Energie et de l'industrie et des Mines.