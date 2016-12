Accord Opep-non Opep : le rôle décisif de l’Algérie

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa a souligné samedi soir à Vienne le rôle de l’Algérie dans le processus lancé au sein de l’Opep et rejoint par onze producteurs non-membres dans le cadre d’un accord historique, afin d’arriver à rétablir l’équilibre du marché pétrolier. L’accord obtenu avec onze pays hors-Opep pour diminuer l’offre de 558.000 barils/jour "marque l’effort extraordinaire de la diplomatie algérienne, et cela est reconnu par tous les responsables. Les ministres reconnaissent le rôle de l’Algérie et la disponibilité du président de la République Abdelaziz Bouteflika à soutenir cet accord", a déclaré le ministre.