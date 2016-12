Washington condamne le revirement du président gambien

Les Etats-Unis ont "fortement" condamné samedi le revirement du président gambien Yahya Jammeh, qui ne reconnaît désormais plus sa défaite électorale. "Les Etats-Unis condamnent fortement la décision du Président de la Gambie Yahya Jammeh d'ignorer la volonté du peuple gambien en appelant à l'annulation de l'élection du 1er décembre", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Conseil de sécurité nationale Ned Price. "Les Etats-Unis appellent tous les Gambiens à rejeter la violence et à rechercher un règlement pacifique", a-t-il poursuivi, appelant de ses vœux "une Gambie plus libre, plus démocratique et plus prospère".