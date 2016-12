Turquie: 29 morts dans le double attentat à Istanbul

Au moins 29 personnes, des policiers pour la plupart, ont trouvé la mort et 166 blessées dans un double attentat à la bombe qui a secoué le coeur d'Istanbul samedi soir, a indiqué le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu. Parmi les 29 tués, 27 sont des policiers, les deux autres sont des civils, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse à Istanbul. Un précédent bilan fourni par les autorités faisait état de 15 tués et 69 blessés dans cette double attaque qui s'est produite à proximité du stade de l'équipe de football de Besiktas.

Ban Ki-moon condamne

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné le double attentat, souhaitant que les coupables "soient rapidement identifés et traduits en justice". Dans une déclaration rendue publique à New York par son porte-parole, il exprime ses "plus profondes sympathies et condoléances" aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de Turquie, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.