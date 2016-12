Mer de Chine orientale: actions "dangereuses" de l'aviation japonaise

La Chine a accusé samedi soir Tokyo d'actions "dangereuses et non professionnelles", affirmant que les avions chinois avaient été la cible de "leurres" lâchés par des chasseurs japonais au large d'îles japonaises. Le ministère chinois de la Défense a indiqué dans un communiqué que deux F-15 de l'aviation japonaise avaient lancé samedi matin ces leurres sur des avions chinois volant dans le Détroit de Miyako, qui sépare les îles japonaises de Miyako et Okinawa, en mer de Chine orientale. Le ministère affirme que ses avions participaient à "un exercice de routine en haute mer" et qu'ils se trouvaient au-dessus des eaux internationales au moment de l'incident.