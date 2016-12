Attentats d'Istanbul : Ankara accuse le PKK

La rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit) serait l'auteur de la double explosion sanglante samedi soir à Istanbul selon les premières conclusions, a indiqué dimanche le vice-Premier ministre turc Numan Kurtlmus. Ces attentats ont fait 29 morts (27 policiers et 2 civils) et 166 blessés dont trois dans un état critique près du stade de Besiktas à Istanbul, selon un dernier bilan des autorités turques. "Même si l'enquête n'est pas encore terminée, les premiers résultats suggèrent que l'organisation terroriste du PKK pourrait être impliquée dans ce double attentat dont la cible directe était la police turque", a-t-il déclaré, précisant qu'entre 300 et 400 kilogrammes d'explosifs ont été utilisés dans l'attaque.

Le bilan du double attentat qui a frappé samedi soir le coeur d'Istanbul s'est alourdit à 38 morts et 166 blessés, a annoncé dimanche le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu. Un précédent bilan a fait état de 29 morts, 166 blessés. Au total, 30 policiers, sept civils et une personne dont l'identité n'a pas encore été déterminée ont été tués dans le double attentat qui a eu lieu à proximité du stade de l'équipe de football de Besiktas, a précisé le ministre.