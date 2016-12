L’ Iran achètera chez "Boeing" 80 avions long-courriers

Un contrat portant sur l'achat de 80 avions destinés à remplacer la flotte vieillissante iranienne a été signé dimanche à Téhéran par la compagnie nationale Iran Air et l'avionneur américain Boeing. Ce contrat, le plus important depuis plus de 40 ans, porte sur l'achat de 50 B-737 et de 30 B-777 long-courriers, selon le PDG de la compagnie nationale, Farhad Parvaresh, cité par l'agence de presse iranienne Irna. Ils "seront livrés à Iran Air sur une période de dix ans", a-t-il précisé. La valeur du contrat est de 16,6 milliards de dollars (15,7 milliards d'euros), selon Irna qui précise que la signature entre représentants de Boeing et d'Iran Air, intervenue après plusieurs mois de négociations, avait eu lieu en présence du ministre iranien des Transports, Abbas Akhoundi.