Le Qatar annonce la fusion de ses deux géants gaziers

Le Qatar, premier producteur et exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé dimanche qu'il allait fusionner ses deux géants gaziers, Qatargas et Rasgas, pour en faire "un véritable opérateur mondial d'énergie". Le patron de la compagnie publique Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kaabi, a précisé que cette fusion devait commencer immédiatement et que les deux géants allaient se transformer dans douze mois en une seule unité appelée Qatargas. Qatargas est, dans sa forme actuelle, le plus grand producteur de LNG dans le monde. Pour sa part, Rasgas ne détient aucun actif, mais supervise et gère toutes les opérations de LNG dans l'émirat du Golfe, riche en hydrocarbures. Les deux compagnies ont des co-entreprises avec des géants pétroliers comme ExxonMobil et Shell.