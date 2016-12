Le Président Bouteflika inaugure la nouvelle ville de Sidi Abdallah

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé dimanche à l'inauguration de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (ouest d'Alger). La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de membres du gouvernement. Dotée de 5 pôles, dont un urbanistique et un autre technologique, la nouvelle ville de Sidi Abdallah comporte 45000 logements (AADL et LPP), dont 20000 seront distribués prochainement. Elle s'étale sur 7000 hectares, dont 3000 urbanisables. Le projet de réalisation de cette nouvelle ville est à 75% de taux d'avancement, alors que sa livraison totale est prévue pour 2018.