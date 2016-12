Présidentielle en Gambie: Jammeh refuse de reconnaître sa défaite

La Gambie était dimanche au bord d'une crise politique au lendemain du coup de théâtre du président sortant Yahya Jammeh, qui ne reconnaît plus sa défaite électorale, suscitant depuis samedi une multiplication de condamnations internationales et appels au respect des résultats des urnes. Cette crise politique est à craindre suite au revirement du Président sortant, au pouvoir depuis 22 ans, qui avait annoncé qu'il ne reconnaissait pas les résultats de l'élection, dénonçant des "erreurs inacceptables" de la part des autorités électorales et exigeant la tenue d'un nouveau scrutin.