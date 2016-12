Méditerranée : six morts et 1.164 personnes secourues dimanche

Six personnes sont mortes et 1.164 autres ont été secourues dans des opérations de sauvetage d'embarcations en détresse dimanche en Méditerranée, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Les gardes-côtes, l'opération navale de l'UE EU NAVFOR MED et des navires de la Marine italienne ont été déployés ainsi que l'Aquarius, navire de secours affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), pour secourir des migrants à bord de six canots pneumatiques et d'un bateau en bois se trouvant en difficulté au large de la Libye.