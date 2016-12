Le Conseil de sécurité condamne le double attentat d'Istanbul

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dimanche "dans les termes les plus vifs les odieux et lâches attentats terroristes" qui ont frappé la veille Istanbul, en Turquie, et fait au moins 39 morts et 155 blessés. Ses 15 membres réaffirment dans un communiqué que "le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations représente l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationales". Ils insistent "sur le besoin de traduire en justice les auteurs, organisateurs, financiers et commanditaires des actes terroristes répréhensibles" et demandent à tous les pays "de coopérer activement avec le gouvernement turc et toutes les autres autorités dans ce domaine".