La patronne du FMI devant la justice française

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde est jugée à partir de lundi en France pour des négligences présumées qui auraient conduit à un énorme détournement d'argent public lorsqu'elle était ministre de l'Economie française. Au terme du procès, qui doit débuter à 13H00 GMT et se tenir jusqu'au 20 décembre, elle risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. "J'ai essayé de faire tout mon travail, le mieux possible dans la limite de tout ce que je savais", a affirmé Mme Lagarde, 60 ans, dans un reportage diffusé dimanche soir sur la chaîne France 2. "La négligence est un délit non intentionnel. Je pense qu'on est tous un peu négligent quelque part dans sa vie", a-t-elle ajouté.