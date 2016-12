L'armée syrienne controle Alep

L'étau se resserre autour des rebelles et du groupe autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) à Alep, après la reprise par l'armée syrienne lundi aux groupes armés un grand quartier du sud-est, imposant ainsi le contrôle de la totalité de la ville suite à de violents combats, provoquant l'exode massive des civils vers des zones pacifiées par les forces gouvernementales. Les forces de l'armée syrienne avec le soutien de l'aviation russe ont continué dans la nuit de dimanche à lundi à pilonner par les airs et l'artillerie lourde les derniers quartiers rebelles, et ont fini par reprendre le quartier Cheikh Said dans le sud-est d'Alep.