Trump nomme un 3ème général dans son administration

Le général à la retraite John Kelly a été choisi lundi pour diriger le ministère de la Sécurité intérieure, devenant le troisième général à intégrer l'administration Trump au sein duquel il sera notamment en charge de la protection des frontières. Cet ancien Marine, général de corps d'armée, âgé de 66 ans "est la bonne personne pour mener l'urgente mission de stopper l'immigration illégale et d'assurer la sécurité de nos frontières", a estimé le président élu Donald Trump dans un communiqué. A la tête du Department of Homeland Security (DHS), John Kelly aura pour missions d'assurer le contrôle des frontières extérieures des Etats-Unis, de l'immigration et des naturalisations et sera en charge de la sécurité intérieure.