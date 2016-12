62 Haragas interceptés au large de Mostaganem

Les unités des Gardes-côtes ont intercepté, dans la nuit du dimanche à lundi au large de Mostaganem, 62 candidats à l'émigration clandestine dont 6 mineurs et trois filles, lors de deux opérations distinctes, a-t-on appris de source sécuritaire. Ces harraga ont pris le départ de la plage de Sidi Medjdoub (est de la ville de Mostaganem) à bord de cinq embarcations de pêche à moteur profitant de la mer calme et ont été interceptés à 10 miles de cette plage. Les Gardes-côtes ont arrêté un premier groupe de 27 candidats à l'émigration clandestine à bord de deux embarcations et un deuxième groupe de 35 répartis sur trois zodiacs, a-t-on indiqué signalant que toutes ces personnes sont originaires de la wilaya de Mostaganem.