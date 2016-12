1ère résidence pour cancéreux à Constantine

La première résidence sur les quatre baptisée Dar Waha, maison d’accueil destinée aux malades atteints du cancer et leurs accompagnateurs, "sera inaugurée le 4 février 2017" à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, a indiqué le président de l'association Waha de Constantine, le Pr Abdelhamid Aberkane. Actuellement au stade des "finitions", cette première résidence, réservée aux femmes, implantée au niveau de l’unité de voisinage (UV) n°18 de la nouvelle ville Ali Mendjeli et composée de douze (12) chambres avec salle de bain et autres commodités a été "entièrement prise en charge (financièrement) par des bienfaiteurs", au même titre que les trois autres résidences, à savoir un bâtiment pour les enfants, un espace spirituel et un restaurant, a indiqué le Pr. Aberkane.