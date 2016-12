Le vice-président du Nigeria en visite en Algérie

Le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, effectuera mardi et mercredi, une visite officielle en Algérie, dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre. "Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité, Monsieur Yemi Osinbajo, vice-président de la République fédérale du Nigeria, effectuera une visite officielle en Algérie, les 13 et 14 décembre 2016", a précisé la même source. Cette visite permettra aux deux parties "d'évaluer la coopération bilatérale, et de définir les voies et moyens de son approfondissement", a ajouté la même source, soulignant qu'elle constituera une "opportunité pour aborder et examiner les questions d'intérêt commun, régionales et internationales".