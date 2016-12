L'homme est la principale menace contre les lions

88% des lions mâles et 67% des femelles retrouvés morts entre 1999 et 2012 dans le parc national de Hwange dans l'ouest du Zimbabwe ont été victimes des activités humaines, révèlent des études menées par un chercheur de l'université britannique d'Oxford. Ces activités incluent la chasse, la pose de pièges ou les représailles exercées par les éleveurs contre les félins qui s'en prennent à leurs troupeaux, a précisé Andrew Loveridge dans une de ses études parue dans le Journal of Applied Ecology. Une seconde étude réalisée par le même scientifique, publiée cette fois dans les colonnes de Biological Conservation, confirme que la mortalité des lions est directement liée aux droits de chasse accordés par les autorités.