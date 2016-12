La finance mondiale se détourne des énergies fossiles

Un nombre grandissant d'institutions financières tournent le dos aux investissements dans les énergies fossiles, jugés de plus en plus risqués dans un monde mobilisé contre le réchauffement climatique, révèle une étude publiée lundi. Au total, quelque 688 institutions et 58.399 particuliers à travers 76 pays se sont engagés à céder leurs investissements dans les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon...), selon cette enquête réalisée par un cabinet de conseil. Ce mouvement concerne désormais des acteurs financiers qui pèsent deux fois plus lourd dans la finance mondiale qu'il y a 15 mois. En décembre 2016, ils détiennent ainsi 5.000 milliards de dollars d'actifs, tous secteurs confondus (y compris hors énergie).