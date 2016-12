Yémen: 2,2 millions d'enfants souffrent de malnutrition

Près de 2,2 millions d'enfants au Yémen souffrent de malnutrition aiguë et ont besoin de soins immédiats, a indiqué mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en s'inquiétant de ce "niveau record". Au moins 462.000 d'entre eux souffrent de "malnutrition aiguë sévère", une augmentation de près de 200% par rapport à 2014, a ajouté l'Unicef dans un communiqué. Le conflit meurtrier entre des rebelles Houthis armés et les forces gouvernementales, soutenues notamment par l'Arabie saoudite, a considérablement aggravé la situation humanitaire en 2015 au Yémen et les enfants sont en première ligne.