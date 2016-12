Un séminaire sur la question du Sahara occidental au Japon

Un séminaire sur la question du Sahara occidental a été organisé à la plus grande université privée au Japon Waseda, en présence de plusieurs étudiants, professeurs, journalistes et de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères japonais. Lors du séminaire qui a été dirigé par le professeur Hiroyuki Banzai, des étudiants japonais en droit international ont présenté une étude sur les aspects juridiques et historiques de la question du Sahara occidental et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, rapporte l'agence de presse sahraouie SPS mardi.