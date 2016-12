Etats-Unis: Trump nomme Rex Tillerson Secrétaire d'Etat

Le président élu Donald Trump a nommé mardi Rex Tillerson comme chef de la diplomatie américaine, dernier poste important de son administration qui n'avait été pas encore pourvu, a rapporté la chaîne SkyNews. Rex Tillerson, le patron du géant pétrolier ExxonMobil, a été pressenti à tenir la corde pour occuper ce poste prestigieux et devenir la voix de la diplomatie américaine. Le quotidien américain Wall Street avait affirmé lundi que Tillerson, âgé de 64 ans avait plus de chance d'occuper ce poste, en raison de ses liens étroits avec le président Trump. L'ancien maire de New York Rudy Giuliani, un temps pressenti, s'est en revanche retiré de la course.