Indonésie: près de 84.000 personnes déplacées après le séisme

Près de 84.000 personnes ont été déplacées après le séisme dévastateur dans l'ouest de l'Indonésie il y a une semaine, ont indiqué mardi les autorités dans un nouveau bilan en nette hausse. La secousse de magnitude 6,5 survenue à une faible profondeur a fait au moins 100 morts et détruit des centaines de maisons, mosquées et échoppes dans la province d'Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumatra (ouest). Une semaine après le tremblement de terre, le nombre de déplacés a plus que doublé passant à plus de 83.300, a déclaré un porte-parole de l'Agence national de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.