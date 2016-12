Poutine espère une "normalisation totale" avec le Japon

Le président Vladimir Poutine a dit mardi espérer la "normalisation totale" des relations russo-japonaises, en qualifiant d'"anachronisme" l'absence de traité de paix entre Moscou et Tokyo, 70 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale. "Nous voulons la normalisation totale des relations", a déclaré M. Poutine, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision japonaise Nippon et au journal japonais Yomiuri, publié sur le site du Kremlin deux jours avant la visite du dirigeant russe au Japon. "L'absence de traité de paix entre la Russie et le Japon est un anachronisme du passé, et cet anachronisme doit disparaître", a-t-il souligné, tout en admettant qu'il s'agissait d'une tâche "difficile".