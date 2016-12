Allemagne: ex-policier et cannibale

Un ancien policier allemand aux penchants canibales a été de nouveau condamné mardi à huit ans et sept mois de prison pour avoir tué un homme rencontré sur un site dédié au cannibalisme. Pour la deuxième fois, Detlev Günzel, 58 ans, a été condamné pour "meurtre" et "atteinte au repos des morts". En novembre 2013, il avait tué et démembré, probablement à sa demande, Wojciech Stempniewicz, un consultant de 59 ans. Il n'y a toutefois pas d'éléments indiquant que l'accusé se soit livré à des pratiques cannibales avec sa victime.