4 000 soldats américains seront déployés en Pologne

Un officier supérieur américain a déclaré mardi que quelque 4 000 soldats américains avec leurs véhicules et leur équipement seront déployés en Pologne en 2017. Le lieutenant-général Frederick Hodges, commandant de l'armée américaine en Europe (USAREUR), a annoncé que les troupes arriveraient dès le début de l'année prochaine en Allemagne, avant d'être ensuite déployées en Pologne. M. Hodges a tenu ces propos au cours d'une allocution dans une école de logistique des forces armées allemandes à Osterholz-Scharmbeck, dans le nord de l'Allemagne. Il a précisé que le nord de l'Allemagne servirait de plateforme logistique pour transférer les troupes américaines vers l'Europe centrale et de l'Est.