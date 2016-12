L'Iran salue la "libération" d'Alep en Syrie

Plusieurs responsables politiques et militaires iraniens ont salué mercredi la "libération" de la grande ville du nord de la Syrie, Alep, des mains des terroristes. Le ministre de la Défense, le général Hossein Dehghan, a appelé son homologue syrien Fahd Jassem al-Freij afin de "féliciter le peuple et le gouvernement syriens pour les victoires de l'armée syrienne et des forces de la résistance pour libérer la ville d'Alep des mains des terroristes", a rapporté la télévision d'Etat.