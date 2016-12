Pétrole: la hausse des prix dopera la production des non-Opep

La perspective de prix du pétrole plus élevés en 2017 devrait pousser certains pays extérieurs à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à pomper plus de brut qu'anticipé l'an prochain, a avertit mercredi l'organisation dans son rapport mensuel. La production de ces pays devrait croître de 0,30 million de barils par jour (mbj) pour atteindre 56,50 mbj l'an prochain, après un repli de 780.000 barils par jour à 56,20 mbj. "Cela s'explique principalement par des attentes plus élevées en matière de prix pour 2017", a expliqué l'organisation basée à Vienne.